СМИ сообщили об уходе российских военных с двух баз в Сирии

Российские военнослужащие покинули базы в населенных пунктах Кобани и Манбидж, расположенных на севере Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местные СМИ.

По информации журналистов, подразделения Вооруженных сил РФ заняли бывшую базу американских войск в городе Манбидж в 2019 году. Это произошло после того, как ее оставили солдаты Вооруженных сил США.

Из материала следует, что российские военнослужащие использовали данный объект в качестве перевалочного пункта при патрулировании местности. База в городе Кобани, в свою очередь, была предназначена для мониторинга соглашения о прекращении огня на границе Турции и Сирии. Речь идет о договоренностях, которых президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган достигли в марте 2020 года.

«Российские войска уже покидают базы в Манбидже и Кобани, сообщило в понедельник (9 декабря. — «Газета.Ru») сирийское информационное агентство North Press Agency», — говорится в публикации.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Впоследствии данные о том, что глава государства решил сложить с себя полномочия и поручил «осуществить передачу власти мирным путем», подтвердили в российском министерстве иностранных дел. После этого Башар Асад и члены его семьи покинули Сирию и прилетели в столицу РФ. Как рассказали в Кремле, президент страны Владимир Путин лично распорядился предоставить зарубежному коллеге убежище.

Ранее в США высказались о судьбе военных баз РФ на территории Сирии.