Лидер оппозиции заявил, что причастных к пыткам сирийцев привлекут к ответственности

Оппозиция, захватившая власть в Сирии, планирует привлечь к ответственности сотрудников служб безопасности и офицеров вооруженных сил, причастных к пыткам сирийцев. Об этом заявил лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, передает ТАСС.

«Мы без колебаний привлечем к ответственности преступников... сотрудников служб безопасности и армейских офицеров, причастных к пыткам сирийского народа», — сказал оппозиционер.

По его словам, военных преступников будут преследовать, а после требовать их выдачи из стран, в которые они бежали.

Аш-Шараа добавил, в ближайшее время новые власти Сирии огласят первый список высокопоставленных должностных лиц, которые подозреваются в совершении преступлений против человечества во время президентства Башара Асада.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в России ответили на вопрос о роли РФ в уходе Асада с поста президента Сирии.