В Госдуме призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией

Основание для разговора о возвращении социальных выплат в Абхазии появится, когда страна перестанет спекулировать на отношениях с Россией. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру».

«С одной стороны, они просят нас о том, чтобы мы добровольно дотировали Абхазию, а с другой стороны, не уважают и собственные договоренности, которые они подписывали», — отметил он.

По мнению Затулина, у РФ нет оснований рассчитывать на верность Абхазии, учитывая поведение властей и оппозиции республики. Он призвал перестать спекулировать на отношениях с Россией.

10 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в стране.

До этого Бганба сообщал, что в Абхазии школы и детские сады закроют со вторника, 10 декабря, из-за энергодефицита. По его словам, с понедельника в Абхазии днем будут включать свет по 2 часа 20 минут. С 21:00 до 07:00 электричество отключать не будут. Бганба отмечал, что значительные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отложили ратификацию беспошлинного вывоза товаров Абхазию.