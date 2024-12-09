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В Госдуме отложили ратификацию беспошлинного ввоза товаров в Абхазию

«Интерфакс»: совет ГД отложил ратификацию беспошлинного ввоза товаров в Абхазию

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Совет Государственной думы России принял решение перенести на более поздний срок ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговле товарами. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время РФ не берет таможенные пошлины за ввоз товаров из Абхазии, а Абхазия соответственно за ввоз продукции из России. Действующее на текущий день соглашение было подписано 16 июля этого года в Чечне. При этом объемы беспошлинного вывоза из РФ в Абхазию топлива устанавливаются ежегодно.

До этого исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что партия мандаринов из Абхазии весом в девять тонн не прошла карантинную инспекцию на границе с Россией. По его словам, в партии цитрусовых весом 9 тонн на границе «нашли вредителя», составили акт и вернули в Абхазию. Он отметил, что «какие-то партии пропускают, какие-то нет».

Россельхознадзор в свою очередь опровергал информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии.

О финансовом положении республики после приостановки помощи со стороны России и ноябрьских протестов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Абхазии сообщили о нехватке денег после остановки помощи из России.

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