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В Кремле заявили о необходимости глубокого анализа ситуации на Ближнем Востоке

Песков заявил, что в Сирии настал период неопределенности после ухода Асада

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Ситуацию на Ближнем Востоке после ухода президента Сирии Башара Асада необходимо подвергнуть глубокому анализу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас, безусловно, время глубокого анализа происходящих событий, сейчас пока трудно предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределенности», — заявил он.

По словам Пескова, российская сторона продолжает вести переговоры с государствами Ближневосточного региона из-за торгового и экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия продолжит взаимодействие в рамках договоренностей.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс и Хаму.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что глава государства решил оставить свой пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее Лукашенко назвал «замес» в Сирии уроком для Белоруссии.

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