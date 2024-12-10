Лукашенко назвал «замес» в Сирии уроком для Белоруссии

Александр Лукашенко назвал происходящие в Сирии события уроком для Белоруссии, поскольку Минск должен самостоятельно определять свою судьбу. Его слова приводит «Интерфакс».

«Там такой сейчас замес, что это только начало. Начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных мировых игроков, это для нас урок — мы должны свою судьбу определять сами», — сказал Лукашенко.

По его словам, для Белоруссии важен сирийский опыт, поскольку страну в свое время превратили в «полигон для испытаний».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее шеф Пентагона удивился скорости продвижения оппозиции в Сирии.