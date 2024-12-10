Лукашенко рассказал, кому выгоден переворот в Сирии

Произошедший переворот в Сирии отвечает интересам Запада, главную роль играют США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТа.

«Надо было сломать. Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря», — сказал он.

Белорусский лидер при этом отметил, что пришедшая к власти сирийская оппозиция также не будет разрывать отношения с Россией и Белоруссией, поскольку им это невыгодно.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее Песков ответил на вопрос о роли РФ в уходе Асада с поста президента Сирии.