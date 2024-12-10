Бортников заявил о попытках создания очагов напряженности в России

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК заявил, что о попытках создания в России очагов напряженности со стороны западные спецслужб, передает ТАСС.

По его словам, прежде всего такие очаги пытаются разжечь в регионах «с выраженной национальной и религиозной спецификой».

Действия спецслужб западных стран, которые он не называет, направлены на инспирирование протестных настроений и провоцирование острых конфликтных ситуаций, ведущих к массовым беспорядкам и совершению терактов.

До этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением для западных спецслужб, при этом у США начались провалы на этом направлении.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить дестабилизации в СНГ.

Ранее глава ФСБ заявил, что Британия и США подталкивают Украину к ядерному терроризму.