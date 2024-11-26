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Путин заявил о необходимости не допустить дестабилизации в СНГ

Путин: нельзя допустить дестабилизации ситуации в СНГ и соседних регионах

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Александр Казаков/РИА Новости

Разведкам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо конструктивно сотрудничать, чтобы не допустить удара по стабильности внутри СНГ, заявил в обращении к участникам совещания представителей органов безопасности стран Содружества президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Необходимо не допустить дестабилизации ситуации как в СНГ, так и в соседних регионах. А для этого, как и прежде, выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности», — подчеркнул российский лидер.

Совещание глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ стартовало 26 ноября в Москве. В ходе заседания его участники рассмотрят итоги совместной работы, обсудят задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.

В мероприятии принимают участие представители России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее директор ФСБ предупредил об угрозе команды Байдена для мира.

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