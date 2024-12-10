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Нарышкин считает, что у США начались провалы на постсоветском пространстве

Глава СВР Нарышкин заявил о провалах США в странах постсоветского пространства

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что у США начались провалы на постсоветском пространстве. Об этом он заявил в интервью журналу «Разведчик».

Согласно анализу СВР, постсоветское пространство остается приоритетным направлением для спецслужб США и Великобритании. В тоже время американская «одержимость» Украиной, по его мнению, начинает оказывать разрушительное воздействие на глобальную финансовую и военно-политическую систему, выстроенную Вашингтоном.

«США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы», — уверен Нарышкин.

В пример он привел Грузию, власти которой, по его словам, решили действовать в своих интересах и теперь отдаляются от навязанной «ультралиберальной трансгуманистической повестки».

Кроме того, добавил глава СВР, к рекомендациям США и Евросоюза «не очень-то прислушиваются» Азербайджан и Армения.

В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что постсоветское пространство является для западных стран полем для экспериментов.

Ранее глава ФСБ заявил, что Британия и США подталкивают Украину к ядерному терроризму.

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