В ФСБ заявили, что Британия и США подталкивают Украину к ядерному терроризму

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что «англосаксы» в лице Лондона и Вашингтона негласно подталкивают Киев к ядерному терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бортникова, такие действия Великобритании и США приведут к эскалации конфликта.

«Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства. (...) Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию», — пояснил глава ФСБ.

Он также добавил, что страны Запада хотят превратить постсоветское пространство в «дешевую ресурсную базу», внеся разлад в отношения между находящимися на этом пространстве.

До этого Бортников говорил, что команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире.

По мнению Бортникова, маловероятно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп как-то изменит внешнюю политику Вашингтона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег НАТО от ударов по России.