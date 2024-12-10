В СПЧ назвали планируемые темы для обсуждения с Путиным

На встрече президента России Владимира Путина с Советом по правам человека будут обсуждаться темы, касающиеся СВО, соцполитики и искусственного интеллекта. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Он также выразил надежду, что часть встречи удастся выделить для обсуждения миграционной политики.

«У нас есть основные темы, которые будут. Это социалка, образование, СВО, естественно, экология и искусственный интеллект. Это темы, которые регулярно обсуждаются президентом. Я думаю, что если останется время, то мы будем обсуждать [то, о чем] президент в последнее время постоянно говорит — по поводу миграции. Мы эту позицию уже, в принципе, отработали. Поэтому, если время останется, нам есть, что сказать по этому вопросу, добавить. Естественно, у нас есть тема выполнения поручений президента. В этой части [глава СПЧ] Валерий Александрович Фадеев будет говорить, в том числе по миграционной [политике], по детям мигрантов», — рассказал Кабанов.

10 декабря Путин проведет в формате видеоконференции ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В пресс-службе Кремля сообщили, что на встрече планируется подвести итоги работы Совета за год, включая выполнение поручений с прошлых заседаний.

Ранее член СПЧ Меркачева прокомментировала критику Кадырова в адрес глав СК и МВД.