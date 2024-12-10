В Кремле рассказали о планах по сотрудничеству с Ближним Востоком

Россия намерена продолжать развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статус военных баз в Сирии и влияние Москвы в регионе.

«Россия продолжает свой диалог со всеми региональными странами. Мы продолжим этот диалог. У нас есть пересечение интересов со многими странами, совпадение интересов. С рядом государств региона у нас весьма широкоформатное сотрудничество осуществляется», — сказал представитель Кремля.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс и Хаму.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что глава государства решил оставить свой пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее Лукашенко назвал «замес» в Сирии уроком для Белоруссии.