После завершения конфликта на Украине Москва и Киев будут крепко связаны в самых разных аспектах, а Россия останется могущественным соседом республики. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, стороны по-прежнему будут иметь «общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны». Журналист считает, что конфликт рано или поздно подойдет к концу, и Россия продолжит быть могущественным соседом Украины.

Боуз также задался вопросом, «где будут ЕС и НАТО».

Накануне он назвал вооруженный конфликт на Украине, начавшийся после Евромайдана, крупнейшей угрозой миру на континенте. По его словам, результатом Евромайдана стал незаконный переворот, который был спланирован и осуществлен ЦРУ, МИ-6 и Госдепом США.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народ смогут духовно воссоединиться рано или поздно. Глава государства уверен, что главной проблемой, которая стоит перед достижением этой цели, является радикальный национализм — Путин назвал это ядом, который отравляет жизнь миллионов людей.

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