Путин рассказал о судьбе русского и украинского народов

Русский и украинский народ смогут духовно воссоединиться рано или поздно, но для этого необходимо искоренить самые отвратительные проявления радикального национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Уверен <…>, что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет и это неизбежно», — заявил Путин на закрытии Всемирного фестиваля молодежи.

Российский лидер уверен, что главной проблемой, которая стоит перед достижением этой цели, является радикальный национализм — Путин назвал это ядом, который отравляет жизнь миллионов людей. Он добавил, что именно с этим — с возвеличиванием нацистов и пособников нацистов, которые стали символами современной Украины — Россия и борется в ходе специальной военной операции.

До этого в украинском городе Никополе местный горсовет решил переименовать Павлоградскую улицу в честь командира батальона дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».