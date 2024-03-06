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Путин рассказал о судьбе русского и украинского народов

Путин считает, что русские и украинцы смогут духовно воссоединиться

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Русский и украинский народ смогут духовно воссоединиться рано или поздно, но для этого необходимо искоренить самые отвратительные проявления радикального национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Уверен <…>, что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет и это неизбежно», — заявил Путин на закрытии Всемирного фестиваля молодежи.

Российский лидер уверен, что главной проблемой, которая стоит перед достижением этой цели, является радикальный национализм — Путин назвал это ядом, который отравляет жизнь миллионов людей. Он добавил, что именно с этим — с возвеличиванием нацистов и пособников нацистов, которые стали символами современной УкраиныРоссия и борется в ходе специальной военной операции.

До этого в украинском городе Никополе местный горсовет решил переименовать Павлоградскую улицу в честь командира батальона дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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