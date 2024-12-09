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Журналист назвал главную угрозу миру в Европе «со времен нацистов»

Журналист Боуз: Евромайдан на Украине при поддержке США привел к угрозе миру

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Stoyan Nenov/Reuters

Вооруженный конфликт на Украине, начавшийся после Евромайдана, стал крупнейшей угрозой миру на континенте. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

По его словам, результатом Евромайдана стал незаконный переворот, который был спланирован и осуществлен ЦРУ, МИ-6 и Госдепом США.

«Гражданская война, начавшаяся в результате этого, стала самой большой угрозой миру в Европе со времен нацистов», — написал Боуз.

Массовая многомесячная акция протеста, получившая название Евромайдан, началась в конце 2013 года и продолжалась до весны 2014 года. Протестующие в Киеве построили палаточный городок, захватили ряд административных зданий. Виктору Януковичу, занимавшему на тот момент пост президента Украины, и кабинету практически в полном составе пришлось покинуть территорию страны.

По итогам внеочередных выборов, состоявшихся 25 мая 2014 года, новым президентом был избран Петр Порошенко.

Ранее депутат Рады предсказал «массовый исход» сторонников Зеленского с Украины.

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