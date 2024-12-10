Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что концепция избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его сторонников к эвакуации. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов заявил, что если план Трампа по урегулированию рассчитан на справедливый мир с учетом интересов России, то наступление такого мира должно стать сигналом для Зеленского и его союзников к эвакуации.

Украине нужен мир, который предусматривает уничтожение существующего политического режима и подразумевает гуманитарную и информационную свободу для граждан страны, считает он.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене, заявил, что у действующей на Украине власти во главе с Владимиром Зеленским нет перспектив сохранить свое положение, его соратники начнут бежать из страны уже в январе.

Ранее журналист назвал главную угрозу миру в Европе «со времен нацистов».