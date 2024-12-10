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Балицкий заявил, что поселок Работино нужно отстраивать заново

Балицкий: поселок Работино надо не восстанавливать, а отстраивать заново

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Телеграм-канал «Военная хроника»

Поселок Работино в Запорожской области нужно не восстанавливать, а отстраивать заново. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Слово «восстановление» к этому населенному пункту уже не подходит», — сказал он.

По словам Балицкого, то, что осталось в населенном пункте после боевых действий, легче снести.

До этого разведчик рассказал, как под Работино уничтожают направленные для усиления ВСУ дроны. По его словам, мобильные группы беспилотников ВС России выявляют и ликвидируют опытные подразделения украинских дронов, которые перебрасываются на Запорожское направление.

В ноябре председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска отбросили ВСУ восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, а также продвинулись севернее Работино в Запорожской области.

Ранее Путин заявил, что Россия восстановит Донбасс.

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