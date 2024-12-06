Разведчик рассказал, как под Работино уничтожают направленные для усиления ВСУ дроны

Мобильные группы беспилотников ВС РФ выявляют и ликвидируют опытные подразделения украинских дронов, которые перебрасываются на Запорожское направление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика с позывным «Белый».

По его словам, противник привлек опытных специалистов, чтобы усилить направление между селами Работино и Жеребянки. Разведчик уточнил, что против БПЛА Вооруженных сил Украины используют артиллерию и совершают «самостоятельные сбросы».

«Также наши расчеты FPV (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота. — «Газета.Ru») показывают себя достаточно хорошо в данной работе», — утверждает источник.

Об усилении воздушной разведки ВСУ и активном использовании FPV-дронов на Запорожском направлении 2 декабря РИА Новости рассказал снайпер группировки войск «Днепр» с позывным «Шаман». За день до этого офицер разведподразделения 58-й общевойсковой армии с позывным «Веселый» сообщил, что операторы беспилотных летальных аппаратов группировки «Днепр» ВС РФ ударили по станции связи украинской армии Starlink в регионе.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.