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Путин заявил, что Россия восстановит Донбасс

Путин: Россия отстроит все, что было разрушено в Донбассе

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Александр Казаков/РИА Новости

Россия восстановит все поврежденные объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщается на сайте Кремля.

«Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено», — подчеркнул он.

Глава государства заявил, что Россия будет создавать условия, чтобы реализовать богатейший аграрный потенциал исторических территорий, воссоединившихся с Россией.

Путин также отметил, что аграрии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных регионов — Курской, Белгородской, Брянской областей трудятся с полной отдачей и выполняют свою работу на совесть.

«В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь», — заверил президент.

Член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев заявлял, что Путин уделяет больше внимания новым регионам страны, в частности, Запорожской и Херсонской областям. Он отметил, что как человек, который постоянно находится в этих регионах, видит, как это внимание воспринимают местные жители. По его словам, оно выражается в конкретных проектах, в том числе инфраструктурных, а также в улучшении уровня жизни и инфраструктуры.

Ранее Путин заявил, что люди в новых регионах России должны почувствовать улучшение жизни.

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