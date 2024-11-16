Российские войска отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, а также продвинулись севернее Работино в Запорожской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, силы РФ прошли с боями широкий участок фронта и улучшили положение по переднему краю севернее Работино на Ореховском направлении, в сторону Новоданиловки. Там продвижение составило до 2 км.

5 ноября Рогов сообщал, что украинская армия предприняла попытку контратак в районе Работино, но ВС РФ их отбили. Общественник обратил внимание, что подобной ситуации не было уже на протяжении длительного времени. Российские военные использовали против ВСУ беспилотники и тяжелую огнеметную систему.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

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