Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал удивленным эмодзи на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не считает нужным обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вступление Украины в НАТО.

«Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену и поднять вопрос о приглашении в НАТО. Он сейчас действующий президент США, от его позиции многое зависит», — сказал Зеленский.

Маск отреагировал на это заявление с помощью эмодзи, изображающего человечка с приподнятой бровью.

Зеленский заявлял, что обсуждать вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс с Трампом в настоящее время не имеет смысла, так как он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

После встречи с Зеленским 7 декабря Трамп призвал украинского президента к прекращению огня, однако тот отверг призыв американского лидера. В Кремле же указали, что разговор о мире Киеву надо начать с отмены запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о подготовке бригад ВСУ в Германии и Франции.