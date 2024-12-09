«Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп раскрыл детали переговоров с Зеленским NYP: Трамп сообщил о желании Зеленского начать переговоры о мире с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции и заверил — тот хочет мира. Трамп также добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны». Однако Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. В Кремле указали, что разговор о мире Киеву надо начать с отмены запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Избранный президент США Дональд Трамп 7 декабря, перед открытием отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери в Париже, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <...> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира. <...>. Он думает, что пора», — приводит газета New York Post слова Трампа.



Трамп также указал на то, что «ничто не закончится, пока не будет мира». По его словам, он «разрабатывает концепцию для прекращения нелепой войны».

По данным портала Axios, Трамп изначально не хотел общаться с Зеленским — но его убедил президент Франции Эммануэль Макрон, который также присутствовал на этой встрече.

8 декабря Зеленский заявил, что не приемлет призыв Трампа немедленно прекратить огонь. Он также не стал комментировать заявление избранного американского лидера о готовности Киева «заключить сделку» с Москвой.

Однако в интервью NBC News Трамп сообщил, что уменьшит объемы военной помощи Украине. Кроме того, он объявил, что всеми силами старается остановить военное противостояние между Россией и Украиной.

По его словам, после инаугурации президента США 20 января Киеву стоит умерить свои аппетиты в вопросах военной помощи .

Трамп уничтожил Зеленского?

Трамп «унизил» Зеленского после их встречи в Париже, раскрыв информацию о потерях ВСУ в конфликте с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Трамп уничтожил Зеленского сообщением о 400 тысячах солдат, которых ВСУ безвозвратно потеряли в ходе конфликта с Россией. Помимо данного удара по нему, Трамп также отметил, что для достижения мира Зеленскому может помочь Китай», — сказал нардеп.

По словам Трампа, сейчас множество жизней «растрачивается впустую», разрушается большое количество семей. Если боевые действия на Украине продолжатся, это может перерасти во что-то «гораздо большее и гораздо худшее».

Данные Трампа о потерях российской армии в украинском конфликте отражают позицию Украины и изложены в ее трактовке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие», — сказал Песков.

Он отметил, что потери украинской армии кратно превышают потери с российской стороны. Песков также прокомментировал идею Трампа о немедленном прекращении огня. По его мнению, Киев должен отменить законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — сказал он.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале написал, что Трамп начал «конкретизировать свою внешнеполитическую стратегию» по Украине.

«Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», — сказал Пушков.

При этом он выразил сомнения в том, что Трамп сможет «отодвинуть от власти» всех представителей «глубинного государства», с которыми обещал бороться избирателям.

Мирные планы Трампа

Неделю назад Центр восточных исследований (OSW) опубликовал одну из пилотных версий будущего мирного плана кандидата на пост спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога.

Первый из пяти пунктов — прекращение изоляции России и установление контакта с Кремлем. Второй пункт — давление на обе стороны конфликта для начала переговоров. Третье условие — снятие с повестки дня вопроса о членстве Украины в НАТО на десять лет, а кроме того — сохранение новых территорий Российской Федерации.

Предполагается постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США.

Четвертый пункт — двусторонние гарантии безопасности Киеву вкупе с военной поддержкой. Украине также стоит запретить пытаться вернуть утраченные территории военным путем, гласит проект плана. Пятый пункт плана Келлога — прекращение американской военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров с Москвой.

Путин в качестве условий для начала переговоров еще в июне предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых российских регионов и Крыма, внеблоковый статус Украины и снятие санкций.