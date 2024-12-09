Зеленский заявил о подготовке бригад ВСУ в Германии и Франции

Соединенные Штаты в Германии готовят бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), переговоры о подготовке еще одной бригады ведутся с Францией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы получили позитив с французской стороны, будем говорить с Францией о комплектовании новой бригады. Мы получили позитив от Германии, хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду США. Этого мало, но мы благодарны за это», — сказал он.

Также, отметил Зеленский, украинская сторона обратилась с просьбой к странам Северной Европы и Балтии о помощи в комплектовании еще одной бригады ВСУ.

В конце ноября глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню сообщил, что обученные Францией 2,3 тыс. украинских солдат отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях.

14 ноября Франция завершила обучение 2,3 тыс. украинских военнослужащих из 155-й бригады ВСУ, в том числе три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки.

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