Премьер Чехии придумал, как «остановить Путина»

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Европе необходимо требовать от Соединенных Штатов демонстрации силы, поскольку только это может остановить Россию от агрессивных действий. Его слова приводит Bloomberg.

«В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина», — сказал Фиала.

По его словам, безопасность континента не может быть обеспечена, пока Россия занимает часть украинской территории. Он отверг «политику умиротворения», поскольку, по его словам, она выгодна лишь агрессорам.

Премьер Чехии также поддержал призыв избранного президента США Дональда Трампа к Европе увеличивать расходы на оборону, поскольку безопасность континента не может основываться на готовности Вашингтона оказывать военную помощь.

До этого Дональд Трамп заявил, что настало время для России действовать по Украине в сфере мирного урегулирования конфликта. До этого он заявлял, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский снова призвал принудить Россию «к миру силой».