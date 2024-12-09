Зеленский снова призвал принудить Россию «к миру силой»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что конфликт можно завершить только принуждением России «к миру силой». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, дипломатическое завершение конфликта сохранит множество жизней и является приоритетом для Киева, однако Россию принудить к миру можно «только силой».

Украинский лидер отметил, что Киев будет сильным перед любой дипломатией, когда у него будет «сильная армия, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp».

Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев 9 декабря. Немецкий политик провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Зеленский заявил, что Киеву необходимы гарантии безопасности от стран Запада, даже если республика на данный момент не может стать членом НАТО.

Ранее в Германии предложили создать контактную группу по урегулированию на Украине.