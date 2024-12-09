Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский снова призвал принудить Россию «к миру силой»

Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить Россию к миру силой

close
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что конфликт можно завершить только принуждением России «к миру силой». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, дипломатическое завершение конфликта сохранит множество жизней и является приоритетом для Киева, однако Россию принудить к миру можно «только силой».

Украинский лидер отметил, что Киев будет сильным перед любой дипломатией, когда у него будет «сильная армия, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp».

Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев 9 декабря. Немецкий политик провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Зеленский заявил, что Киеву необходимы гарантии безопасности от стран Запада, даже если республика на данный момент не может стать членом НАТО.

Ранее в Германии предложили создать контактную группу по урегулированию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами