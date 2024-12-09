Зеленский раскрыл подробности беседы с Трампом об украинском конфликте

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность заморозить конфликт на Украине. Об этом Зеленский заявил журналистам в ходе встречи с кандидатом в канцлеры Германии от ХДС Фридрихом Мерцем.

«Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-то в мире, хотим окончания войны», — сказал украинский лидер.

При этом, по его словам, завершения конфликта якобы не хотят в России, поэтому ее «нужно заставить». Зеленский в очередной раз призвал разрешить Украине атаковать дальнобойными ракетами «военные цели» в России, а также пригласить Киев в НАТО.

После встречи с Зеленским Трамп призвал украинского президента к прекращению огня, однако тот отверг призыв американского лидера. В Кремле же указали, что разговор о мире Киеву надо начать с отмены запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что украинский конфликт завершат без участия Киева.