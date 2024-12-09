В Раде заявили, что украинский конфликт завершат без участия Киева

Решения по украинскому конфликту будут приниматься без участия Киева, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И, возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины», — высказался парламентарий.

Он также прокомментировал деятельность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по разрешению конфликта. По словам Дмитрука, его не волнуют условия завершения противостояния РФ с Украиной и мнение Киева, он хочет поскорее закрыть этот вопрос и сосредоточиться на проблемах США.

8 декабря Трамп написал, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта, и призвал прекратить огонь.

Позднее Зеленский в своем Telegram-канале отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», о чем также заявлял американский лидер.

Ранее в Кремле назвали условие для начала мирных переговоров с Зеленским.