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Илон Маск раскритиковал решение Байдена по Сирии

Маск назвал мошенничеством решение Байдена выделить помощь Сирии

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена выделить гуманитарную помощь Сирии является мошенничеством, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в соцсети X.

«Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение», — говорится в сообщении.

Такой комментарий Маск оставил под новостью о передаче помощи Сирии на фоне отсутствия поддержки американцев в Северной Каролине, которые вынуждены спать в палатках из-за низких температур.

Маск был одним из крупнейших доноров кампании избранного президента США Дональда Трампа. По данным CNN, он вложил в нее порядка $260 млн.

После победы на выборах Трамп объявил о создании в Штатах департамента эффективности государственного управления. Одним из его руководителей станет Маск.

23 ноября сообщалось, что Маск, чье состояние 22 ноября достигло исторического максимума в $347,8 млрд, побил свой собственный рекорд и вновь оказался во главе списка самых богатых людей мира.

Ранее Маск посетил церемонию открытия Нотр-Дама.

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