Критик НАТО, телеведущий и Илон Маск. Кого Трамп назначит на главные посты в своей администрации? Илон Маск будет главой Департамента эффективности госуправления при Трампе

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. Уже известно, кто может занять в его администрации ключевые посты. Какие реформы готовит «команда Трампа» и что о назначениях думают в США — в материале «Газеты.Ru».

Борец с бюрократией и глава DOGE — Илон Маск

Для нового президентского срока Трамп создал Департамент эффективности государственного управления (DOGE — аббревиатура такая же, как у мема с забавной собакой породы сиба-ину). Руководителя будет два — предприниматель Вивек Рамасвами (бывший кандидат в президенты, миллионер и глава биотехнологической компании Roivant Sciences) и миллиардер Илон Маск, который поддерживал республиканца, выступал на его митингах и пожертвовал более $152 млн на кампанию. Глава SpaceX считает, что правительство неправильно расходует деньги налогоплательщиков, а в госаппарате слишком много чиновников.

Маск уже прокомментировал назначение: «Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии!!!»

А также заявил, что американцы смогут отслеживать действия департамента через интернет.

По мнению Трампа, новая структура станет «Манхэттенским проектом» нашего времени» (В рамках этого проекта в США была создана атомная бомба).

Республиканец рассчитывает, что к 4 июля 2026 года DOGE создаст эффективное правительство, но не объясняет, какие конкретные шаги предпримет новый департамент, чтобы «ликвидировать бюрократию» и избавиться от ненужных расходов. Маск ранее утверждал, что расходы госбюджета можно сократить на $2 трлн.

Глава Пентагона, которым уже недовольны — Пит Хегсет

Politico пишет, что должность министра обороны США займет крайне необычный кандидат: ведущий телеканала Fox News, 44-летний Пит Хегсет. Когда-то он служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе, а с 2014 года работает телеведущим, публично поддерживая Трампа с 2016 года.

«С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил Трамп.

Решение избранного президента сильно удивило американские властные круги.

«Кто, черт возьми, этот парень?» — прокомментировал ситуацию источник Politico в области оборонной промышленности США. По его словам, в отрасли рассчитывали, что министром станет «кто-то, у кого действительно есть обширный опыт в обороне».

А конгрессмен-демократ Адам Смит сказал журналистам после появления новостей о Хегсете, что «еще 20 минут назад не знал, кто это такой».

The New York Post пишет, что среди кандидатов есть и более опытные чиновники, например, сенатор Джони Эрнст, председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс, бывший конгрессмен от Гавайев, служащий Нацгвардии Тулси Габбард. Чтобы занять место главы Пентагона, Хегсету нужно заручиться одобрением сената, а он его вряд ли получит, считает источник NYP.

Новый глава ЦРУ — Джон Ратклифф

На пост директора ЦРУ Трамп рассматривает бывшего руководителя национальной разведки Джона Ратклиффа. Если его кандидатуру утвердят, то Ратклифф станет первым в истории США чиновником, который занимал две самые высокие должности в разведке. Трамп рассчитывает, что новый глава ЦРУ поможет обеспечить «мир с помощью силы».

Ратклифф был директором Национальной разведки всего чуть более полгода. И ушел с должности в связи с приходом к власти Джо Байдена в 2021 году.

Он не только разделяет позиции Трампа в отношении миграционной политики, но и помогал республиканцу развеять слухи о якобы причастности России к победе Трампа в 2016 году. Кроме этого, он «не стал лгать американскому народу» о провокационном контенте, который был в ноутбуке Хантера Байдена — сына действующего президента США.

Глава Госдепартамента — Марко Рубио, готовый «давить на Украину»

Кандидат на пост госсекретаря США — сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио. По данным The New York Times, чиновник поддержит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Рубио считает, что на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией и не вступила в НАТО. По его мнению, ситуация уже зашла в тупик.

«То, что мы здесь финансируем, — это патовая война, и она должна быть остановлена. Нужно руководствоваться здравым смыслом. Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну», — заявил Рубио в эфире Today.

Однако еще несколько лет назад Рубио высказывался против России, требуя жестко противодействовать стране на всех фронтах. Он разработал законопроект, который не позволил бы смягчить антироссийские санкции. Чиновник также называл Трампа мошенником, а затем неожиданно поддержал его кандидатуру на выборах в 2016 году. Возможно, сейчас он активно выступает за избранного президента, чтобы затем самому участвовать в выборах в 2028 году.

NYT пишет, что кандидатуру Рубио на пост госсекретаря могут заменить «в последнюю минуту».

Советник по нацбезопасности — Майк Уолтц — критик НАТО и помощи Киеву

Источник Financial Times утверждает, что Трамп рассматривает на должность советника по национальной безопасности конгрессмена-республиканца Майка Уолтца. Кандидата на эту позицию выбирает именно президент, ему не требуется разрешение сената. Уолтц потенциально сможет курировать все ведомства, которые отвечают за национальную безопасность США, то есть он будет реализовывать выбранный Трампом курс во внешней политике.

Уолтц раньше был военным, служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. При Трампе он уже работал в Белом доме и Пентагоне, поэтому у него достаточно опыта и знаний для должности советника.

Политик известен своей жесткой позицией по отношению к Китаю, считает КНР «экзистенциальной угрозой», а также критикует союзников по НАТО за слишком скромные расходы на оборону. Он скептически относится к военной поддержке Украины и утверждает, что объем помощи Вашингтона должен зависеть от вклада Европы.

Уолтц сказал FT, что Трамп убедит Россию сесть за стол переговоров, а если она не согласится — «обрушит ее экономику» за счет снижения цен на нефть и газ.

«Царь границы» — Том Хоман

Одним из центральных направлений политики Трампа станет борьба с нелегальной миграцией. Избранный президент планирует назначить «царем границы» бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана. Чиновник будет отвечать за контроль миграции, безопасность на море и в воздухе.

«Ярый сторонник пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации Трампа, отвечая за границы нашей страны... Я знаю Тома уже давно, и нет никого лучше в охране и контроле наших границ», — написал Трамп в соцсетях и добавил, что Хоман будет депортировать нелегалов. Сейчас в США без документов живет примерно 3% населения.

Во время прошлого срока Трампа Хоман был директором Миграционной и таможенной полиции США. Его даже называли «лицом» политики «нулевой терпимости» — он разлучал детей с родными — мигрантами без документов (в США любой родившийся на территории страны получает гражданство, но его родители или родственники автоматически не получают паспорт). Сейчас Хоман планирует стать «гуманнее» — депортировать детей вместе с семьей. Он пообещал, что «массовой зачистки» районов не будет, как и «концентрационных лагерей», однако будут целенаправленные аресты и проверки на рабочих местах.

Министр внутренней безопасности — Кристи Ноэм

Министерство внутренней безопасности США в администрации Трампа возглавит губернатор и бывшая конгрессвумен от штата Южная Дакота Кристи Ноэм. По словам Трампа, «Кристи отличается очень сильной позицией в вопросе безопасности границы». Ноэм была первым губернатором, направившим Нацгвардию в Техас для помощи в урегулировании кризиса на границе.

Глава аппарата сотрудников Белого дома — Сьюзан Уайлс

Руководить аппаратом Белого дома Трамп назначил 67-летнюю Сьюзан Уайлс. Она — первая женщина в истории, получившая этот пост. Уайлс де-факто руководила всей предвыборной кампанией Трампа — ей ставят в заслугу то, что в отличие от кампаний 2016-го и 2020 годов Трамп почти не попадал в скандалы.

Постпред США при ООН — Элис Стефаник

Определился избранный президент и с кандидатурой на должность постоянного представителя США при ООН. Должность займет Элис Стефаник — ярая сторонница Израиля, которая жестко критикует нынешний уровень эффективности ООН и других международных институтов.

Глава ФБР — советник Трампа Кэш Патель

После назначения Трамп также может заменить директора ФБР Кристофера Рэя, назначенного им в 2017 году. По данным NBC, на пост претендует советник республиканца Кэш Патель (его также рассматривают в качестве возможного главы ЦРУ).

Трамп еще до выборов призывал уволить главу ФБР, поскольку тот усомнился, что во время июльского покушения республиканец был ранен в ухо пулей.

Патель прежде работал в Совете нацбезопасности США, был старшим советником директора Национальной разведки и главой штаба министра обороны во время первого президентского срока Трампа.

Среди спорных решений будущего президента — возможное упразднение министерства образования США, пишет The Wall Street Journal. Во время своего первого срока Трамп уже предлагал объединить это ведомство с министерством труда, но конгресс был против. Да и сейчас у упразднения минобразования множество противников даже в Республиканской партии.