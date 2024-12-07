Илон Маск посетит церемонию открытия Нотр-Дама

Американский предприниматель Илон Маск прибудет в Париж в преддверии церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает France Press.

«Илон Маск... ожидается в Париже в субботу в преддверии церемонии, посвященной открытию собора Парижской Богоматери», — говорится в публикации.

Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что также на церемонии открытия будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Есть вероятность, что именно там он встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Сообщалось, что изначально французский лидер планировал провести выступление внутри собора, однако общественность возмутилась и обвинила президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. В результате мероприятие было перенесено на паперть.

Ранее в Британии не исключили, что на открытии Нотр-Дама будет решаться судьба Украины.