CNN раскрыл затраты Маска на кампанию Трампа

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск потратил по меньшей мере $260 млн на предвыборную кампанию избранного президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на документы Федеральной избирательной комиссии.

Отмечается, что таким образом Маск стал одним из крупнейших политических спонсоров избранного главы Белого дома. Выделенные им денежные средства были направлены на различные инициативы, $20 млн, например, были направлены на поддержку комитета политических действий, занимающегося улучшением имиджа Трампа.

23 ноября сообщалось, что Маск, чье состояние 22 ноября достигло исторического максимума в $347,8 млрд, побил свой собственный рекорд и вновь оказался во главе списка самых богатых людей мира.

Для нового президентского срока Трамп создал Департамент эффективности государственного управления. Руководителя будет два — предприниматель Вивек Рамасвами и Илон Маск, который поддерживал республиканца, выступал на его митингах и пожертвовал более $152 млн на кампанию. Глава SpaceX считает, что правительство неправильно расходует деньги налогоплательщиков, а в госаппарате слишком много чиновников.

Ранее Маска сочли «мини-Гитлером» из-за политики в Х.