Маск благодаря победе Трампа побил свой собственный рекорд по богатству

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск , чье состояние 22 ноября достигло исторического максимума в $347,8 млрд, побил свой собственный рекорд и вновь оказался во главе списка самых богатых людей мира, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что акции компаний Маска резко выросли в цене после того, как на выборах в США победил Дональд Трамп, которого бизнесмен активно поддерживал во время президентской кампании. В результате основатель Space X тоже оказался в центре внимания. Прошлый рекорд Маск установил в ноябре 2021 года, когда его состояние оценивалось в $340,4 млрд. За последний год оно увеличилось на примерно $120 млрд. Второе место в списке богатейших людей мира занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $219 млрд, а за ним следует cооснователь компании Oracle, одной из крупнейших по созданию программного обеспечения, Ларри Эллисон с $206 млрд.

Для нового президентского срока Трамп создал Департамент эффективности государственного управления (DOGE — аббревиатура такая же, как у мема с забавной собакой породы сиба-ину). Руководителя будет два — предприниматель Вивек Рамасвами и Илон Маск, который поддерживал республиканца, выступал на его митингах и пожертвовал более $152 млн на кампанию. Глава SpaceX считает, что правительство неправильно расходует деньги налогоплательщиков, а в госаппарате слишком много чиновников.

Ранее Маска сочли «мини-Гитлером» из-за политики в Х.