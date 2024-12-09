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Еврокомиссия не поддерживает контакты с сирийскими повстанцами и считает их террористами

В ЕК заявили, что не поддерживают контакты с сирийской оппозицией

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Hussein Malla/AP

Еврокомиссия (ЕК) не поддерживает контакты с сирийской оппозицией, захватившей власть в стране, и считает их представителей террористами. Об этом заявил представитель ЕК Ануар Эль-Ануни, передает ТАСС.

Он напомнил, что группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», участвующая в захвате власти, внесена в список террористических организаций ЕС, и это решение обязательно для всех стран — членов объединения.

Пересмотреть решение можно только единогласно, для этого необходимо «оценить не столько их слова, сколько их действия», подчеркнул Эль-Ануни и добавил, что о дальнейших шагах пока преждевременно спекулировать»

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада, который бежал из страны, закончилось. Позже стало известно, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, где ему предоставили убежище.

По данным французской газеты Le Figaro, экс-премьер Сирии Рияд Хиджаб возглавит правительство страны в течение переходного периода.

Ранее в Сирии заявили, что судьба страны будет зависеть от нового командования.

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