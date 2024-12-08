Российский военкор отказался жалеть президента Сирии Башара Асада

Российский военный корреспондент Александр Коц после ухода президента Сирии Башара Асада с соответствующей должности заявил, что не испытывает жалости к властям этой страны. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале.

По словам журналиста, руководство ближневосточной республики не воспользовалось предложенной РФ помощью при борьбе с вооруженными формированиями. Также он намекнул, что местные чиновники были недостаточно благодарны за российскую военную поддержку и после урегулирования ситуации в стране думали лишь о том, как разбогатеть.

«Все эти годы я смотрел, как <...> в магазинах исчезал хлеб, в розетках — электричество, а в сознании людей — надежда на лучшую жизнь», — подчеркнул Коц.

Он напомнил, что в 2012 году журналисты из РФ начали подвергаться жестким проверкам на границе Сирии. Им приходилось оформлять множество документов для получения разрешения на работу в стране, при этом сотрудников западных СМИ «едва ли не носили на руках». Как отметил военный корреспондент, таким образом Дамаск пытался продемонстрировать либеральность своей политики.

В конце Коц выразил уверенность, что на фоне смены власти в Сирии перестанут работать две российские базы. Речь идет об объектах в населенных пунктах Хмеймим и Тартус.

«Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются — это ж какой имиджевый удар по РФ. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию», — добавил журналист.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ подтвердили уход Башара Асада с поста президента Сирии.