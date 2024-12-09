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В Кремле не сообщили, когда Путин последний раз общался с Асадом

Песков не стал отвечать на вопрос, когда Путин общался с Асадом

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга не стал отвечать на вопрос журналиста о том, когда президент РФ Владимир Путин последний раз общался со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

«Оставляю без ответа этот вопрос», — заявил Песков.

Также он не стал говорить, когда Асад приезжал в Россию.

До этого политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук прокомментировал происходящее в Дамаске. По его мнению, смена власти в Сирии способствовала усилению Израиля, который смог понизить потенциал «Хезболлы», отрезав Иран от Ливана.

Также глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в Сирии нет отрезанных от военных баз российских воинских частей.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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