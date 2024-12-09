Политолог сделал вывод из происходящего в Сирии

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук прокомментировал происходящее в Дамаске. По его мнению, смена власти в Сирии способствовала усилению Израиля, который смог понизить потенциал «Хезболы», отрезав Иран от Ливана. Кроме того, очевидно усиление Турции, которая заполучила протурецкий анклав, отметил эксперт.

«С точки зрения продвижения турецкого ареала, без политического отторжения, то есть без политической экспансии, Турция своих целей, несомненно, достигла», — сказал политолог.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

В Сети тем временем вспоминают заявление основателя ЛДПР Владимира Жириновского о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел Асада, чтобы стать региональным лидером.

Ранее Трампа призвали вывести войска США из Сирии.