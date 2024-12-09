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В Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине

Крымский депутат Смирнов призвал Трампа прекратить поставки оружия Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал избранного президента США Дональда Трампа, заявившего о необходимости переговоров по завершению конфликта на Украине, начать с прекращения поставок Киеву натовского оружия. Об этом парламентарий сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, заявления Трампа можно воспринять всерьез только тогда, когда Вооруженные силы Украины прекратят огонь и перестанут получать технику и боеприпасы стран НАТО.

Смирнов высказал мнение, что без выполнения этих базовых условий не может быть и речи о прекращении конфликта, так как Украина «уже не раз доказывала свою недоговороспособность».

Вечером 7 декабря прошла трехсторонняя встреча Трампа, а также президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Мероприятие состоялось перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры со всего мира.

После переговоров Трамп заявил, что Зеленский готов к миру с Россией.

Ранее в Кремле назвали условие для начала мирных переговоров с Зеленским.

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