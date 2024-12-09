Иран объяснил, почему не пришел на помощь Башару Асаду

Иран не помог бывшему сирийскому президенту Башару Асаду справиться с натиском террористов в стране, опасаясь обстрелов Израиля. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Иранские официальные лица обвинили Асада в том, что он не подготовился к нападению повстанцев, и заявили, что они не смогли отправить военное подкрепление из-за Израиля», — говорится в сообщении издания.

По словам сирийских официальных лиц, пишет WSJ, вместо того чтобы оказать помощь, Иран приказал своему корпусу стражей исламской революции и связанным с ним ополченцам не вмешиваться в боевые действия.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

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