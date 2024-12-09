Заключенных выпускают из так называемых «тюрем Асада»

Сирийские повстанцы во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) при захвате городов по дороге в Дамаск открывали двери тюрем, выпуская заключенных. Как пишет The Guardian без ссылки на источники, за 14 лет гражданской войны в них оказались свыше 100 000 человек.

Издание также заявляет, что многие заключенные вышли слабыми и истощенными, часть из них встретилась с членами семьи, которые не знали, живы они или нет.

Эти пенитенциарные учреждения называли «тюрьмы Асада». По данным западных СМИ, в них содержались также женщины с детьми.

Про тюрьму в Дамаске пишут, что прямо на ее территории был построен новый крематорий. Как информирует The Guardian, сейчас поступают противоречивые сообщения о подземных тюремных блоках, до которых еще не добрались. Официальных комментариев властей на этот счет пока нет.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал приезд Асада в Москву.