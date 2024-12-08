Эрдоган назвал ближайшие месяцы очень важными для мира и Турции

Ближайшие два-три месяца станут очень важными для мира и Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Газиантепе, передает государственный телеканал TRT Haber.

«Администрация [избранного президента Дональда] Трампа пришла в США. Мы увидим, как изменится управление в США при администрации Трампа. Мир меняется. Следующие два-три месяца очень важны», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Анкара предпринимает необходимые шаги исходя из текущей ситуации. Однако президент Турции не уточнил, о каких решениях идет речь.

В рамках встречи с молодежью Эрдоган также назвал себя и президента России Владимира Путина единственными оставшимися в мире лидерами. Турецкий лидер добавил, что они с коллегой из РФ хотят продолжать диалог, потому что важно и дальше вести политику. По мнению президента Турции, в Германии, например, она закончилась с уходом канцлера Ангелы Меркель.

Ранее в Турции обвинили Запад в попытках разжечь беспорядки.