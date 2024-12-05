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В Турции обвинили Запад в попытках разжечь беспорядки

Экс-глава МВД Турции Сойлу: западные дипломаты стремятся разжечь беспорядки

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Burhan Ozbilici/AP

Западные дипломаты стремились разжечь беспорядки в Турции. Об этом заявил бывший глава МВД Турции Сулейман Сойлу, пишет газета Aydınlık.

«Я не пустил ни одного западного дипломата в юго-восточную Анатолию, потому что они стремились разжечь беспорядки», — заявил он.

Таким образом экс-глава МВД прокомментировал свои действия во время попытки госпереворота в 2016 году. Он добавил, что говорит об этом впервые, однако благодаря этому действию турецкая сторона добилась успеха. Сойлу отметил, что во время ЧС он запретил западным дипломатам въезжать на территорию юго-восточной Анатолии.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 31 мая, проведет последнее заседание действующего кабинета министров перед формированием нового правительства. О повестке или о том, сколько заседание может продлиться, информации не поступало.

Ранее в Анкаре назвали дату объявления результатов выборов президента Турции.

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