Саудовская Аравия выступила на стороне сирийского народа и его выбора

Саудовская Аравия обратилась к мировому сообществу с призывами в связи со сменой власти в Сирии. Об этом говорится в заявлении саудовского министерства иностранных дел, опубликованном в социальной сети Х.

«Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии», — сказано в заявлении.

МИД призвал мировое сообщество «удвоить усилия для сохранения единства» этой арабской республики, а также «сотрудничать с сирийцами ради блага их страны, не вмешиваться в ее внутренние дела».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.