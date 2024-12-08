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Совбез ООН по запросу РФ проведет экстренные консультации по Сирии

РФ запросила на 9 декабря срочные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии

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Eduardo Munoz/Reuters

РФ запросила на 9 декабря экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в международной организации.

«В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР (Силы ООН по наблюдению за разъединением — «Газета.Ru»), РФ запросила срочные консультации», — рассказал источник агентства.

По его словам, соответствующие заседания состоятся во второй половине дня. Доклады об обстановке в Сирии представят заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, а также заместитель главы Всемирной организации по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

В материале подчеркивается, что обычно консультации Совета Безопасности ООН проходят в закрытом формате.

8 декабря вооруженные группы сирийской оппозиции, которые активизировались еще в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. На этом фоне командование армии страны заявило о завершении правления президента Башара Асада.

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что политик действительно решил покинуть пост главы государства и отправился за границу. Перед этим он дал указания по поводу «мирной передачи власти».

«Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий в Сирии.

Ранее в Дамаске подожгли дворец Башара Асада.

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