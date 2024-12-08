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Хинштейн заявил о необходимости изменений в помощи жителям Курской области

Хинштейн: систему оказания помощи жителям Курской области необходимо менять

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что система оказания помощи жителям Курской области, чьи дома пострадали при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), должна быть изменена.

«Очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему», — заявил он.

По его словам, помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице морозы.

В воскресенье, 8 декабря, Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что он прибыл на место обстрела в городе Льгове. По его словам, в результате нападения пострадало несколько домов, в квартирах были выбиты стекла. Чиновник заявил, что приехал на место, чтобы поддержать местных жителей, а также для того, чтобы разобраться, как работает выстроенная властью система, как идет реагирование, насколько оперативно идет восстановление нанесенного ущерба.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. На этом посту он сменил Алексея Смирнова.

Ранее Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ.

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