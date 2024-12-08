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Хинштейн прибыл в обстрелянный ВСУ город в Курской области

Врио губернатора Хинштейн прибыл в курский город Льгов, обстрелянный ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что он прибыл на место обстрела в городе Льгове, который минувшей ночью подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в результате нападения пострадало несколько домов, в квартирах были выбиты стекла. Чиновник заявил, что приехал на место, чтобы поддержать местных жителей, а также для того, чтобы разобраться, как работает выстроенная властью система, как идет реагирование, насколько оперативно идет восстановление нанесенного ущерба. Он отметил, что эту систему необходимо быстро и кардинально перестроить, чтобы незамедлительно оказывать помощь людям, «особенно когда на улице морозы».

Хинштейн добавил, что уже связался по этому вопросу с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ.

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