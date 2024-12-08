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В США заявили, что не знают местоположения Асада

CBS: Белый дом не знает, где находится Асад

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SPA/Global Look Press

Вашингтонская администрация не располагает информацией о том, где сейчас находится свергнутый президент Сирии Башар Асад. Об этом пишет CBS.

«Белый дом заявил CBS, что ему ничего не известно о местонахождении Асада», — отмечает канал.

В США также заявили, что президент страны Джо Байден внимательно следит за событиями в Сирии.

8 декабря в МИД России прокомментировали исчезновение президента Сирии Башара Асада. Там сообщили, что он решил оставить пост главы государства и покинул республику.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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