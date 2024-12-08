Оппозиция Сирии обратилась к противникам Асада

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии обратилась к представителям вооруженных оппозиционных формирований с призывом бережно относиться к объектам государственной собственности в стране. Соответствующее заявление НКОРС приводит ТАСС.

«Мы призываем наших людей во всех сирийских провинциях проявить бережное отношение к различным объектам государственной собственности. Все они принадлежат народу, а не режиму Башара Асада», — сказано в заявлении.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.