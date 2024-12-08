Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал», — сказал Нетаньяху.

По его словам, это прямой результат ударов, которые Израиль нанес по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла».

«Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима», — добавил он.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в МИД России сделали заявление о российских военных базах в Сирии.