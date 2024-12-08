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В МИД сделали заявление о российских военных базах в Сирии

МИД: военные базы России в Сирии находятся в состоянии повышенной боеготовности

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Военные базы России на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности, на фоне обострения ситуации в стране, угрозы их безопасности нет. Об этом заявили в МИД России о ситуации в Сирии.

«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Москва предпринимает все необходимые усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ на территории Сирии.

Сообщалось, что коалиция сирийских повстанцев заявила, что работает над завершением передачи власти переходному руководящему органу с полными исполнительными полномочиями.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

В этот же день под контроль повстанцев перешли крупные населенные пункты Растан и Тальбисе, расположенные между городами Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск.

Ранее посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму.

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